Vidéo. Mauritanie: le 8 mars célébré sous le signe de la transformation du lait local

La Mauritanie a célébré la Journée internationale de la femme le jeudi 08 mars 2018. Plusieurs manifestations ont été organisées aussi bien à Nouakchott qu’à l’intérieur du pays.A Nouakchott, plusieurs ONG ont marqué la journée par l’organisation d’une rencontre axée sur la transformation du lait local.A l’origine de cette manifestation le Forum des organisations nationales de Droits Humains (FONADH), le Réseau des organisations pour la sécurité alimentaire (ROSA), l’Association mauritanienne pour l’auto développement (AMAD) et leurs partenaires, notamment OXFAM et le Centre international pour l’agriculture et les études rurales (CERAI), une organisation espagnole.Ces différents partenaires aident des associations de femmes dans 4 régions mauritaniennes à transformer le lait local dans le but de leur assurer des revenus et une autonomie financière.